Polícia Militar estava realizando operação no Bairro Planalto, em Cuiabá

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (16), após serem flagrados transportando um jacaré pequeno, ainda vivo, no Bairro Planalto, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu por volta das 23h, durante a operação “Fecha Planalto”.

Segundo a PM, o carro com os suspeitos foi abordado e todos demonstraram estar bastante nervosos, o que fez com que os PMs revistassem eles e o veículo.

No bolso de um deles os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Já no porta-malas do carro foi encontrado um jacaré pequeno, dentro de um cooler com gelo, ainda vivo.

Todos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes da Capital.

De acordo com o relato da polícia, o animal morreu enquanto o BO era registrado.

Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e por venda e exportação de espécimes da fauna silvestre.