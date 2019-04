Agrotóxicos eram contrabandeados em uma Saveiro com placas de MS

DA REDAÇÃO



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (17), cerca de 450 kg de agrotóxico durante fiscalização de rotina na BR-163, em Itiquira (a 351 km de Cuiabá).

O veículo Saveiro, com placas de Novo Mundo (MS), recebeu ordem de parada e, quando os agentes foram vistoriar o compartimento de carga, se depararam com dezenas de sacos do produto de origem estrangeira e sem desembaraço aduaneiro.

Ao ser indagado, o condutor M.R.G, de 38 anos, disse que estava transportando a carga de Ponta Porã (MS) até o município de Rondonópolis (a 218 km da Capital).

Além disso, o homem acabou confessando que teria um veículo desconhecido a sua frente fazendo o serviço de “batedor”, mas não saberia descrever qual o modelo pois apenas tinha se comunicado via telefone.

Recebida essa informação, os PRFs das Unidades Operacionais do Mineirinho e Rondonópolis saíram em ronda e acabaram abordando a caminhonete Ford Ranger, com placas de Rondonópolis (MT).

O veículo estava sendo conduzido por R. A. R, de 38 anos, que seguia viagem acompanhado de V. R. S, de 36 anos. Versões contraditórias foram apresentadas aos policiais, levantando a suspeita de que aquele seria o veículo “batedor”.

Levados à Unidade Operacional, o motorista da Ranger acabou confessando que estava repassando para o homem que transportava o agrotóxico informações sobre a presença ou não de fiscalização policial. Além disso, disse ser o dono da quase meia tonelada do produto apreendido.

Ao serem feitas buscas no interior da Saveiro, foi encontrado um Alvará de Soltura expedido em 7 de abril deste ano, em audiência de custódia na cidade de Dourados (MS), em favor de M. R. G, por ter sido preso pelo mesmo crime de contrabando.

Os três homens receberam voz de prisão. A ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal em Rondonópolis.

Veja o vídeo abaixo: