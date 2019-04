Polícia Militar encontrou carro da vítima no Bairro Areão, em Cuiabá

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi sequestrado e mantido refém por dois assaltantes na noite de quarta-feira (17). Um dos ladrões, no entanto, acabou identificado após esquecer toda sua documentação dentro do veículo da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h. A vítima relatou que foi acionada para uma corrida e, quando chegou ao local, um homem com uniforme de gari entrou em seu carro com um comparsa. E, em seguida, eles anunciaram o roubo.

A vítima foi colocada no banco do passageiro, enquanto o homem vestido de gari assumiu o volante e o levou para uma região de mata, onde deixou a vítima foi amarrada. O ladrão então pegou seu cartão de crédito para fazer compras e o comparsa ficou vigiando o motorista.

O motorista do aplicativo conta que após algumas horas o ladrão não retornou. O comparsa então fugiu e o abandonou na mata. Sem conseguir se desvencilhar das amarras, a vítima gritou por socorro e foi solto por populares.

Mais tarde, a Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de que o carro da vítima havia sido abandonado no Bairro Areão, na Capital, por um homem vestindo roupas de gari.

Quando os policiais revistaram o veículo encontraram duas mochilas, uma carteira com documentos pessoais, além de uma pasta azul com outros documentos com o nome “Max”.

Entre os papeis, havia um alvará de soltura, orientação para o uso de tornozeleira eletrônica, conta de energia e comprovante de emprego como gari.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, onde foi constatada diversas passagens criminais no nome do assaltante.