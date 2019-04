DA REDAÇÃO



Policiais militares do 4º BPM de Várzea Grande apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (18), um fuzil 762, um revólver calibre 38, mais 220 munições 762 e 21 munições nove milímetros, além de quatro munições calibre 38, sendo duas picotadas. Na ação, um dos bandidos acabou morrendo depois de se atingido pelos PMs.

Três pessoas foram presas. Uma delas ameaçou os policiais com arma de fogo, foi atingido nas nádegas, mas faleceu horas depois, no Pronto-Socorro da cidade.

A ocorrência começou durante ronda pela Avenida Júlio Campos, quando os militares observaram atitude suspeita dos ocupantes de um Toyota Etios.

Com a proximidade da viatura, eles aceleraram e fugiram em alta velocidade. Foi solicitado ordem de parada, porém não obedecido. Logo em seguida, os suspeitos perderam o controle do veículo, colidindo com o meio-fio.

Neste momento, o suspeito C.A.S.J. desceu do carro e, com uma arma em punho, teria apontado para a guarnição e entrou em um matagal.

Os policiais revidaram e realizaram disparo na direção do suspeito. Ferido, ele foi encaminhado logo em seguida para atendimento no Ponto Socorro de Várzea Grande.

Dentro do veículo estava R.G.O., que é companheira do suspeito. Em depoimento, ela disse que ele chegou em casa com o veículo e tinha guardado uns objetos debaixo da cama.

No local, os policiais encontraram E.G.O. e localizaram o fuzil, as munições, porções de maconha, rádio comunicador, roupas camufladas e rolos de corda. O suspeito disse que estava no local cuidando dos objetos que seriam de C.A.S.J.

Durante verificação no veículo Etios foram encontradas diversas adulterações, inclusive de placas, e estava com queixa de roubo no dia 26 de dezembro de 2018.