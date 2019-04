KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma briga de bar terminou com duas pessoas baleadas na noite desta sexta-feira (19) no município de Santo Antônio de Leverger (a 35 km de Cuiabá). Um homem identificado como Vradmir Fontes da Silva, 46 anos, levou dois tiros na região do abdômen e um suspeito foi atingido na perna.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar fazia a ronda pela cidade quando se deparou com uma discussão em um bar na região central da cidade.

Conversando com os envolvidos, os policiais conseguiram acalmar os ânimos por alguns minutos, porém eles voltaram a discutir e a se agredir fisicamente.

Em dado momento, o suspeito M.M.P.N., de 42 anos, pegou uma pistola Taurus .380 mm que estava na cintura de P.C.M., de 35 anos. A PM deu ordem para que o suspeito soltasse a arma e colocasse as mãos na cabeça, porém sem sucesso.

O homem chegou a apontar a arma para os policiais e logo em seguida atirou várias vezes contra Vradmir, que foi atingido na barriga.

Na tentativa de deter o suspeito armado, os policiais atiraram contra ele, atingindo o tornozelo direito de M.M.P.N. Durante a confusão, o suspeito P.C.M., com quem a arma estava inicialmente, fugiu do local.

Uma ambulância foi chamada para atender tanto a vítima quanto o suspeito que foi ferido na perna. Eles foram encaminhados para o Pronto Socorro de Cuiabá. O suspeito está sob custódia de uma guarnição da Polícia Militar.

Foi apreendida no local a pistola Taurus modelo 58 HC Plus, calibre .380 mm, assim como um carregador de pistola e 14 cartuchos de bala que foram disparadas no local.

O suspeito M.M.P.N. vai responder pelo crime de tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de uso permitido. O segundo suspeito ainda não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.