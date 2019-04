KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Gilberto Orrego, de 27 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (19), no município de Nova Mutum (a 241 km de Cuiabá).

De acordo com informações do site Nortão Notícias, a vítima estava sentada na calçada da Rua dos Coqueiros, no bairro Colina 2. O suspeito teria abordado Gilberto e efetuado um tiro no rosto da vítima, perto do olho direito.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Polícia Militar, o irmão gêmeo da vítima, Roberto Orrego, chegou a tentar se matar quando soube da morte de Gilberto.

Desesperado, ele saiu correndo em direção à uma obra em que ele e seu irmão trabalhavam, pegou uma corda e amarrou no pescoço para se enforcar.

Ele pulou de uma altura de quatro metros e chegou a ficar pendurado, mas o Corpo de Bombeiros chegou a tempo de socorrê-lo.

Roberto foi levado em estado grave para o Hospital Municipal de Nova Mutum.

A Polícia Civil deve investigar a morte de Gilberto.