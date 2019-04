KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso após a Polícia Militar encontrar mais de R$ 40 mil em espécie dentro do seu apartamento no Bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) estava em patrulha pelo Bairro Jardim Leblon quando se deparou com o suspeito W.M.T.C.C., 30 anos, em uma moto.

Ele foi abordado pelos oficiais e durante a revista foram encontrados três frascos de lança-perfume. Questionado, o suspeito não soube informar a procedência da droga.

Durante a abordagem, o celular do suspeito recebeu diversas ligações. Perguntado sobre quem tentava entrar em contato, ele informou que seriam pessoas envolvidas com a facção criminosa Comando Vermelho e estariam ligando para que o suspeito agilizasse a entrada de materiais ilícitos na Penitenciária Central do Estado, no Bairro Pascoal Ramos.

Diante do fato, foram realizadas buscas na casa do suspeito, dentro de um condomínio. Durante a averiguação, foi encontrado R$ 34,5 mil em dinheiro dentro do forno da cozinha.

Mais R$ 10 mil foram encontrados escondidos dentro da caixa de descarga de um dos vasos sanitários do apartamento. A quantia estava enrolada em um saco plástico. Além disso, outros dois frascos de lança-perfume e cinco relógios também foram encontrados no local.

Questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito informou aos policiais que os valores pertenciam ao Comando Vermelho e que estava apenas guardando a quantia, que serviria para pagar as despesas da organização criminosa.

Os materiais e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados para Central de Flagrantes da Capital junto com o suspeito, que foi preso em flagrante.