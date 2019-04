THALYTA AMARAL

DO GAZETA DIGITAL

Um homem foi morto, provavelmente a pauladas, em uma casa abandonada no bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá).

A Polícia Militar (PM) ainda está no local atendendo a ocorrência. A vítima não foi identificada.

Ele estava caído, com muito sangue próximo à cabeça e ao lado do corpo foi encontrado um pedaço grande de madeira com respingos de sangue.

A vítima usava uma camiseta vermelha, calça jeans e estava descalça.

O corpo foi localizado após uma denúncia anônima na manhã de domingo (21).

O homem estava dentro de uma casa abandonada, localizada próximo à Escola Municipal Dom Helder Alcântara.