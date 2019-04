JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Três homens foram presos na noite deste domingo (21), suspeitos de terem feito um “arrastão” em frente a uma choperia localizada na Praça Popular, região central de Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os clientes foram abordados na porta da conveniência por três bandidos. Eles anunciaram o assalto, recolheram celulares e carteiras das vítimas e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e, com a ajuda de duas das vítimas que estavam no estabelecimento, saíram em rondas na região.

Os criminosos foram reconhecidos em outra conveniência e, ao serem abordados, confessaram o roubo, mas disseram que não usaram arma de fogo.

Com eles foram encontrados celulares, relógios e dinheiros que roubaram dos clientes da choperia.

O trio foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da PM.

Alvo pela 2ª vez

Está e a segunda vez que a mesma choperia é alvo de criminosos, em menos de oito meses. Por meio de nota, um dos sócios do estabelecimento comercial se manifestou sobre o ocorrido.

“É desanimador tentar empreender no país. Em menos de oito meses, é a segunda vez que sofremos com ataques de criminosos. Com menos de dez dias fomos vítimas de um furto, fato que nos obrigou a fechar por quatro dias para que todos os consertos fossem realizados. Dessa vez, os bandidos foram presos, mas a sensação continua sendo de impotência diante do temor de que a situação ocorra novamente”, diz trecho da nota.