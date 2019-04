DA REDAÇÃO



Policiais de Canarana (a 823 quilômetros de Cuiabá) prenderam, neste domingo (21), um homem de 46 anos por ameaçar seu irmão e sua cunhada com machado e duas facas tipo peixeira.

Os policiais foram acionados via 190, e quando chegaram no local, encontraram o suspeito nervoso e ele não obedecia a ordem de deixar os objetos no chão para iniciar uma conversa.

Depois de insistência e com a possibilidade de uso de arma não letal, o suspeito se entregou, sendo necessário ser algemado.

De acordo com uma das vítimas, que é irmão do suspeito, a ocorrência começou depois que o homem chegou alterado em casa e fazendo ameaças. Disse ainda que em outras ocasiões o irmão ameaçou atear fogo em seu veículo e na casa. Todas as ameaças foram gravadas, segundo as vítimas. O suspeito foi encaminhado à delegacia.