DA REDAÇÃO



Na noite deste domingo (21) policiais militares de Rondonópolis prenderam, quase que simultaneamente, três homens por violência contra a mulher. As vítimas foram agredidas e ameaçadas pelos seus próprios companheiros.

Uma mulher de 24 anos foi agredida pelo companheiro durante uma confraternização de torcidas de futebol no bairro Residencial Acácia. O suspeito A.F.L., 34 anos, teria dado um tapa no rosto da mulher e batido por várias vezes a cabeça da vítima na parede, após uma discussão por ciúmes.

Após as agressões, o homem fugiu do local em uma motocicleta e a vítima foi para casa. Ao chegar na residência, a mulher foi novamente ameaçada e pediu ajuda dos vizinhos que acionaram a policia.

Com fortes dores na cabeça a vítima foi amparada por populares. Segundo ela, esta não foi a primeira vez em que o suspeito a agrediu. O suspeito foi preso na BR-364 e encaminhado à delegacia de flagrante.

No bairro Magnólia, uma mulher de 31 anos sofreu agressões do marido, com quem convive há 11 anos. A vítima chamou a polícia militar após o marido S.D.S.C., 31 anos, desferir vários socos e chutes nela.

A mulher sofreu diversas agressões físicas e verbais e teria sido jogada para perto do cachorro do marido, para ser mordida pelo animal. O homem ficou irritado porque pediu para mulher encontrar uma porção de entorpecente que ele teria guardado na residência. O suspeito foi detido ainda no interior da casa e conduzido à delegacia.

Já o suspeito E.R.S.F., 33 anos, foi preso após agredir a mulher e um tio de 53 anos. O fato ocorreu em uma residência no bairro Vila Cardoso.

A PM foi até o local e se deparou com o suspeito visivelmente embriagado. O homem ao tentar agredir a mulher foi impedido pelo tio, que acabou sofrendo ameaças de morte, descontrolado o suspeito ainda quebrou os móveis da residência. E.R.S.F. foi preso em flagrante.