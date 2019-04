DA REDAÇÃO



A Polícia Civil identificou o condutor do veículo Fiat Palio Week Trekking acusado de atropelar três garis na madrugada de sexta-feira (19), no Bairro Tijucal em Cuiabá. O suspeito fugiu do local do acidente sem prestar socorro as vítimas.

A identificação foi feita pela Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran).

O suspeito, identificado pelas iniciais N.S.S., de 47 anos, foi ouvido nesta segunda-feira (22) pelo delegado Christian Cabral, na Deletran.

Ele responderá pelos crimes de omissão de socorro e fuga do local de acidentes previstos nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O acidente ocorreu por volta 3 horas da madruga de sexta-feira (19), na Avenida Secundária III e foi flagrado por uma câmera de segurança. O veículo Fiat Pálio atropelou os três garis, em seguida fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Pela análise dos vestígios, o motorista trafegava sentido bairro/centro, nas proximidades do Supermercado Paraná, acabou invadindo a calçada e atingiu os três garis. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Todos passam bem.

O veículo conduzido pelo suspeito também foi localizado e apreendido. Na esfera administrativa, o suspeito receberá quatro multas que somadas chegam ao valor de R$ 3.521,64, além de serem computados 28 pontos em sua carteira de habilitação.

