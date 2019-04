Tambores com combustível e uma mangueira foram apreendidos

DA REDAÇÃO



Policiais Militares prenderam nesta terça-feira (23) S.B.S.J. e G.A.A.N., ambos de 47 anos, por furto e receptação de combustível no Distrito Industrial, em Rondonópolis.

Os suspeitos foram presos após a PM receber informações de que um caminhão carregado de combustível estava sendo roubado. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram a informação.

O motorista do caminhão-tanque confessou que estava vendendo o combustível de forma irregular para o outro suspeito, identificado e também preso que dirigia um veículo picape Strada. Com os suspeitos foram apreendidos mais de dois tambores com 18 litros de combustíveis e sete tambores também de 18 litros vazios.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia por crime de furto e receptação de combustíveis.