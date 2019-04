DA REDAÇÃO



Em 24 horas, a Operação Tiradentes Adsumus, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, prendeu 210 pessoas no Estado, com nove mandados de prisão cumpridos e 11 recapturadas.

Ao todo a ação ainda fez 11.159 abordagens, 1.369 ações preventivas, 396 ações repressivas e 75 perícias e vistorias.

O balanço de entorpecente foi de mais de oito quilos de maconha, 564 gramas de cocaína e 23 comprimidos de ecstasy.



Em Cuiabá, no Jardim Aricá, foi preso J.L.A.C., de 22 anos, por policiais da Rotam quando faziam patrulhamento. Com ele foram apreendidos produtos para mistura de entorpecente, porção de maconha, porções de pasta base de cocaína e quase R$ 10 mil. Em depoimento o suspeito disse que a droga e o dinheiro seria de uma facção criminosa, no bairro Tijucal.



Ainda na Capital, no Novo Paraíso, os militares prenderam um suspeito envolvido em um roubo de uma S10. A vítima disse que foi abordada por quatro homens.

Em ronda os policiais identificaram G.G.P., de 22, e na sua residência foram encontrados um revolver calibre 32, 16 porções de maconha, 23 envolucros de LSD, um prato com vestígio de pasta base, além de porções de pasta base, duas porções de cocaína.



Já os mandados de prisão a equipe da cavalaria recapturou duas pessoas nos bairros Popular e Boa Esperança. As ocorrência foram durante abordagens e na busca pessoal foram encontrados nos registros do Conselho Nacional de Justiça, os mandados em aberto.



Em Sinop e Juina duas ocorrência de porte ilegal de arma de fogo, entraram no balanço da operação. No Centro de Sinop a abordagem aconteceu nos ocupantes de um Camaro que apresentaram nervosismos durante abordagem. Foi encontrado uma pistola com sete munições no carregador, em baixo do motorista. Foram encaminhados à delegacia T.C.A.S., 42, e R.C.S., 41.