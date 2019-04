JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 28 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (25), em Sorriso (420 km de Cuiabá).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h30, no meio da rua, no Bairro Nova Aliança.

Testemunhas relataram que dois homens, em uma motocicleta de marca e modelo não identificados, passaram na frente da vítima e a pessoa da garupa atirou.

Os dois estariam usando jaquetas e capacetes, não sendo possível identificá-los, a princípio. Rondas foram feitas em busca de suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

Já o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional da cidade, onde o médico relatou que ele foi atingido com um disparo na testa.

Ele permanece internado na unidade de saúde. Seu atual estado de saúde não foi informado.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.