Suspeito baleado foi levado para UPA Morada do Ouro, mas não resistiu e morreu no local

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Quatro pessoas assaltaram uma unidade da farmácia Pague Menos, no bairro CPA II, em Cuiabá, na noite de sexta-feira (27). Clientes foram roubados e dinheiro foi levado do caixa do estabelecimento. Um suspeito morreu e outro está foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro pessoas, entre elas uma mulher, um adolescente e dois homens, entraram na farmácia por volta das 19 horas. Após o assalto, teriam fugido em direção ao bairro Tancredo Neves.

A Polícia Militar conseguiu identificar o grupo na quitinete da suspeita J. C. R., 33 anos, no Tancredo Neves. Os oficiais cercaram a área e conseguiram entrar no local, abordando um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos.

Segundo a PM, outros três foram vistos pulando o muro nos fundos do residencial, portando o que pareciam ser armas de fogo. Os oficiais deram ordens para que eles parassem, porém sem sucesso.

Para evitar a fuga, os policiais dispararam em direção aos suspeitos. Um deles, que não foi identificado até o momento, foi atingido e caiu. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Morada do Ouro, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Outros dois suspeitos conseguiram fugir a pé por uma rua dos fundos. Mais tarde a PM foi informada que L. T. R., 19 anos, deu entrada na Policlínica do bairro Planalto com ferimento de bala no tórax.

Durante a fuga, os suspeitos deixaram para trás três simulacros de pistola. Alguns pertences de clientes, como relógio, documentos e itens pessoais, assim como uma quantia em dinheiro foram encontradas espalhados pelo chão do quintal da quitinete.

As vítimas identificaram L. T. R. e o adolescente como sendo co-autores do roubo. Eles foram presos junto com J. C. R. e levados para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Um suspeito não identificado continua foragido.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para tomar as devidas providências em relação ao suspeito baleado e morto durante a ação da polícia.