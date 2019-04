as equipes encontraram várias peças de veículos,além de dois semirreboques com queixa de roubo e furto

DA REDAÇÃO



Um desmanche de veículo foi descoberto, na tarde de sábado (27), em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), na zona rural de Diamantino.

O trabalho resultou em uma pessoa presa em flagrante pelo crime de receptação e na apreensão de veículos e de várias peças de automóveis de origem ilícita.

A operação conjunta foi deflagrada pelas equipes da Delegacia de Diamantino, do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Nova Mutum, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e PRF, com objetivo de verificar informações sobre um desmanche de peças de caminhão, em uma propriedade agrícola, na BR-364, zona rural de Diamantino.

No local indicado, as equipes encontraram várias peças de veículos, como cilindro de oxigênio com equipamento de corte, tanques de combustível, jogo de chicote, pedaços de chassi, travessas recortadas, motores, 10 pneus de caminhão, catalizador, além de dois semirreboques com queixa de roubo e furto.

Durante as diligências na propriedade, os policiais localizaram um barraco ás margens do rio, local possivelmente utilizado pelos criminosos como base para o desmanche dos veículos. Dentro do barraco, foi apreendido caixa de ferramentas diversas, chaves de roda de caminhão, um motor, além de outros utensílios e equipamentos utilizados no desmanche dos caminhões.

Sobrevoando a propriedade, a equipe do Ciopaer avistou uma caminhonete escondida no meio da mata. Com a informação, a equipe do Garra fez o deslocamento por terra e no local encontrou a caminhonete GM-6100, e uma cabina de caminhão trator Benz Actros, sendo contatada a queixa de roubo e furtos em relação aos dois veículos.

O suspeito encontrado no local disse que o proprietário não estava e que ele era o responsável em sua ausência. Questionado, ele se negou a passar informações sobre os veículos roubados que foram localizados na propriedade. Diante da situação, o suspeito foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos e após ser interrogado foi autuado em flagrante por receptação.