DA REDAÇÃO



Em um sítio no assentamento Arinos, que fica na margem da MT-010 no município de Nova Maringá (a 371 km de Cuiabá), policiais militares prenderam um suspeito e descobriram o esconderijo da carga de defensivos agrícolas furtada dias antes da Fazenda Locks, localizada na mesma cidade.

A ação aconteceu no final da tarde de sexta-feira (26), e além de centenas de caixas de defensivos, os policiais apreenderam dinheiro, um arsenal de armas e munições, materiais de pesca, dois rádios comunicadores e ferramentas, entre outros produtos.

Dois quartos da moradia estavam abarrotados de caixas de defensivos. As ferramentas e rádios comunicadores estavam em uma mochila. Já as armas, duas espingardas, e centenas de munições estavam escondidas no forro da casa.

Preso, o proprietário do sítio, S.S.R., 42 anos, declarou aos policiais que receberia R$ 5 mil para guardar os produtos agrícolas por uns dias.

Conforme narrativa dele aos PMs, três homens, com um caminhão baú carregado de defensivos, e um Fiat Pálio, estiveram no local, um deles seu conhecido, fizeram a negociação e descarregavam a carga.

O caminhão utilizado no transporte foi apreendido pelos policiais na margem do Rio Arinos, no sentido Nova Maringá - Lucas do Rio Verde. O suspeito e todo o material apreendido foram entregues na Delegacia de São José do Rio Claro para que as investigações possam prosseguir.