KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem - identificado L.A.C., de 31 anos - foi preso em flagrante tentando levar para a Bolívia uma caminhonete e uma moto roubadas. A prisão ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (29), na MT-388, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá).

De acordo com informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o suspeito foi abordado durante o patrulhamento de rotina. Ele conduzia uma Toyota Hilux de cor prata e levava, na carroceria do veículo, uma moto Honda NRX Broz 160 vermelha.

Ao consultar a base de dados, foi constatada que a caminhonete e a moto eram fruto de um roubo a um sítio na comunidade Aparecida Bela, no município de São José dos Quatro Marcos (a 309 km de Cuiabá).

Na ocasião, segundo o boletim de ocorrência, três homens armados com dois revólveres e uma pistola renderam três jovens e, usando de violência, roubaram a Hilux, a moto Honda e uma terceira motocicleta Honda Broz branca.

As vítimas foram amarradas e mantidas em cárcere privado. Os jovens conseguiram se soltar depois que os suspeitos fugiram. Os autores do roubo ainda não foram identificados.

O suspeito que foi preso em flagrante com a caminhonete e uma das motos roubadas informou à polícia que pegou o veículo entre as cidades de Indiavaí e Porto Esperidião. Ele receberia a quantia de R$ 1 mil para entregar o carro na cidade de San Matias, na Bolívia.

Ele deve responder a inquérito por receptação e foi encaminhado para a Delegacia de Fronteira (Defron) de Cáceres. A caminhonete e a moto foram devolvidas aos respectivos donos.