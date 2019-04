DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Cáceres (225 km de Cuiabá) prendeu Sabino Guia da Silva, de 52 anos, acusado de matar a ex-companheira a facadas no domingo (28). Interrogado, ele confessou o crime.

Sabino foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, poucas horas após o crime.

Sabino foi autuado em flagrante por feminicídio. O crime aconteceu na manhã de domingo em uma residência, no Bairro Espírito Santo. A vítima, Dilma Maria Ribeiro, 50, foi encontrada pela filha já sem vida.

A jovem contou aos policiais que a mãe tinha ido até o local para pegar o dinheiro da pensão dos cinco filhos (sendo três menores e dois maiores) que teve com o autor.

A vítima estava separada do marido há cerca de 1 ano pelo fato de ser constantemente vítima de violência doméstica. Ela foi morta com sete facadas nas costas e uma na cabeça.

Durante diligências, pessoas foram ouvidas e logo a Delegacia de Defesa da Mulher conseguiu surpreender o suspeito escondido na casa de um parente no Bairro Planalto, em Cáceres. A faca usada no assassinato de Dilma e as roupas do autor, sujas de sangue, foram também apreendidas e serão periciadas.

Conduzido à delegacia, ele foi interrogado pela delegada Juda Maali Pinheiro Marcondes.

Para a delegada, trata-se de um crime bárbaro e inaceitável, vez que um homem retirou a vida de uma mulher, mãe de 5 filhos, somente porque ela não quis mais conviver com ele. “Sem aceitar a decisão da companheira ele passou a ameaçar a ex-esposa, chegando ao ponto de matar. A Polícia Civil de Cáceres não permitirá que esse tipo de crime fique impune”, disse Juda Maali Pinheiro Marcondes.

O preso encontra se à disposição da Justiça.

