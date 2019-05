DA REDAÇÃO



Um grupo criminoso envolvido em furtos na zona rural de Cáceres (228 km a Oeste) foi desarticulado pela Polícia Civil, na segunda-feira (29.04), em ação integrada da Delegacia Regional e 1ª Delegacia de Polícia do município. O trabalho resultou em três pessoas presas (dois homens e uma mulher), além da recuperação de vários objetos furtados das propriedades.

Os suspeitos, H.A.L.A., 23, conhecido como “Gugu”, e a jovem, T.C.O., 19, foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa, uma vez que foram flagrados em posse de objetos furtados das propriedades.

Acusado de passar informações ao grupo e de participação nos crimes, D.R.S.A., 32, responderá por furto qualificado e associação criminosa. Um quarto suspeito (P.C.A.V.) foi identificado porém conseguiu foragir e também responderá por furto e associação.

Durante as investigações de um dos furtos ocorridos na zona rural, os investigadores receberam informações de que um ex funcionário da propriedade (D.R.S.A.) teria passado informações aos criminosos que praticaram o crime. O suspeito tem várias passagens anteriores e com base na informação, os policiais realizaram a condução dele à delegacia para prestar esclarecimentos.

Questionado, o suspeito confessou ter participado do furto, indicando o nome de outros comparsas envolvidos. Durante as investigações, foi levantado que D.R.S.,

H.A.L.A. e P.C.A.V. (que continua foragido) foram vistos juntos em várias vezes, ocasiões em planejavam os furtos que seriam realizados na zona rural da cidade.

Os policiais foram até a residência de P.C.A.V., no bairro Vila Nova, onde foram recebidos pela companheira do suspeito, T.C.O., Na casa, os policiais encontraram um gerador e uma motosserra, produtos do furto em investigação. Em continuidade as diligências, os policiais foram até a residência do suspeito H.A.L.A., onde apreenderam duas furadeiras, também de origem ilícita.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 1ª Delegacia de Cáceres, onde o foi lavrado o flagrante.