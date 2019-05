Dhosafan Diesley Siqueira, de 18 anos (no detalhe): morto a tiros

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz identificado como Dhosafan Diesley Siqueira, de 18 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (1º), em Diamantino (a 208 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma rua do Bairro Bom Jesus. A vítima foi encontrada caída no chão e socorrida.

O jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Segundo os médicos plantonistas, ele foi atingido com oito tiros que causaram ferimentos nas costas, pernas e braços.

Populares relataram que Dhosafan estava em um bar, pouco antes do crime, e saiu de lá na companhia de alguns amigos.

Nenhum suspeito de cometer o homicídio foi preso até o momento. A Polícia Civil está investigando o crime.