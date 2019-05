Homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), no Bairro CPA IV

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como José Roberto dos Santos Belém, de 51 anos, foi morto com 13 facadas ao cobrar um inquilino por aluguel atrasado no Bairro CPA IV, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi chamada por volta das 11 horas na loja Giro Motos, na Avenida Tuiuiú. A vítima foi encontrada desacordada.

Segundo informações preliminares, José foi até ao estabelecimento para fazer a cobrança. Ele e o locatário, identificado com W. J. G., teriam discutido dentro da loja.

O suspeito então teria atacado José com uma faca. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi golpeada 13 vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local.

O suspeito ainda não foi encontrado pela polícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).