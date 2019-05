DA REDAÇÃO



A Polícia Civil cumpriu 9 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, nesta quinta-feira (2), relacionados a investigações de três casos de homicídios ocorridos na região metropolitana.

Entre os alvos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra D.D.C., de 23 anos, apontado como autor do homicídio que vitimou, Carlos Eduardo de Jesus, de 47 anos. O crime ocorreu no dia 27 de outubro de 2018, por volta das 21h30, no bar de propriedade da vítima, em Várzea Grande.

Na ocasião, a vítima estava no bar quando foi surpreendida por duas pessoas que efetuaram disparos de arma de fogo. Carlos chegou a ser socorrido Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, porém não resistiu aos ferimento e morreu 34 dias após o crime.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima teria matado o pai de Denis há dez anos, quando o suspeito tinha apenas 13 anos, fato que teria motivado o crime.

Em outra investigação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliar contra suspeitos de executarem um motorista de aplicativo.

Os trabalhos, que contaram com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), resultaram na apreensão de aparelhos celulares, arma de fogo e drogas, que contribuirão para continuação das investigações.

Outras duas ordens de buscas foram cumpridas nas residências de dois suspeitos, identificados como envolvidos na morte de Benedito Marques da Silva, de 53 anos. Na ocasião, G.I.M.R., de 29 anos, foi preso em flagrante, poucas horas após crime após ter sua participação identificada em investigações da DHPP.

O crime ocorreu no início da manhã de quinta-feira (4), no Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de setembro), em Várzea Grande. No local, a equipe da DHPP encontrou o corpo da vítima caído em frente ao portão da casa dele, com perfurações de arma branca.

Foram 8 golpes frontais, 2 laterais (pescoço) e 1 na nuca. Segundo a polícia, o homem foi possivelmente foi agredido inicialmente pela frente e depois recebeu os golpes por trás. A vítima estava desempregada e morava sozinha com o filho, que é usuário de drogas.

Segundo as investigações, os dois suspeitos são apontados como executores do crime, enquanto G.I.M.R. seria o responsável por ficar do lado externo da casa da vítima dando apoio.