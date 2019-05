DA REDAÇÃO



Três jovens, entre eles uma menor de idade, foram flagrados pela Polícia Civil transportando grande quantidade de entorpecente trazida do Paraguai, em ação desencadeada pelas Delegacias Regional e Municipal de Guarantã do Norte (715 km ao Norte). No veículo dos suspeitos, foram encontrados 10 quilos de maconha, 1,5 quilo de skunk (supermaconha), cocaína e 250 comprimidos de ecstasy.

A. M. N., 19 anos e J. B. S. D., 18 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente de 17 anos responderá pelos atos infracionais análogo ao tráfico internacional de drogas e associação para tráfico.

A prisão dos jovens ocorreu durante continuidade de investigações conjuntas, referente a comercialização de armas de fogo sem registro, realizadas pelas equipes das Delegacias Regional e Municipal de Guarantã do Norte, em o suspeito A. M. N. era um dos alvos.

Segundo informações levantadas pela Polícia, no sábado (29), o suspeito foi ao Paraguai para adquirir armas de fogo e drogas, trazendo os materiais ilícitos escondidos entre tampas e lataria do seu veículo Volkswagem Gol. Diante da suspeita, as equipes de investigadores se posicionaram na Rodovia BR-163, entre os municípios de Matupá e Gurantã do Norte, onde foi realizada a abordagem do investigado.

O suspeito estava na companhia das duas jovens e questionado, confessou que estava transportando cerca de 10 quilos de maconha no veículo. Em buscas no veículo a príncipio, foram encontrados, os 10 quilos de maconha e1,5 quilo de skank (supermaconha), e $19 mil em moeda Guarani – aproximadamente R$ 11,7 mil.

O automóvel Volkswagem Gol foi apreendido e todos os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Gurantã do Norte. Após informações passadas pelas duas jovens, os investigadores também analisaram o capô do veículo, onde foi encontrado um pacote com 250 comprimidos de ecstasy e uma porção de aproximadamente 100 gramas de cocaína.