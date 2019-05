DA REDAÇÃO



Policiais da Ronda Ostensivo Tático Móvel (Rotam) prenderam na tarde desta sexta-feira (03), três homens por tráfico de drogas. Com o trio foram apreendidos 12 tabletes de pasta base, além de porções do mesmo entorpecente, encontrados dentro de caixa térmica.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro 15 de Maio, quando viram um dos suspeitos entregando algo para os outros dois suspeitos que estavam no pátio de um posto de combustível dentro de um Fiat Uno.

Na busca pessoal, com D.A.E., 43 anos, foram encontradas duas porções de pasta base. Já o suspeito N.J.O., 42 anos, disse que aquela quantidade era apenas para vender para a dupla e que o restante do entorpecente estava escondido em um terreno baldio nas proximidades.

No local informado fundo do posto de combustível, os militares encontraram a caixa térmica e a droga. Diante dos fatos os policiais levaram os suspeitos até a Central de Flagrante para as devidas providências.