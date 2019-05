SUELEN ALENCAR

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após roubar uma mulher numa avenida movimentada do bairro CPA II, em Cuiabá. O menor infrator foi detido numa árvore, onde tentou se esconder.

De acordo com informações do Batalhão de trânsito da Polícia Militar, a equipe deparou-se com a vítima que relatou ter sido roubada por um rapaz de calça jeans e camiseta. Ele teria roubado uma bolsa com pertences pessoais e uma quantia em dinheiro.

Em rondas pelo bairro, os policiais localizaram o suspeito escondido em uma árvore.

Na abordagem, foram encontrados os materiais roubados da vitima. Diante do flagrante, os policiais encaminharam o menor para a Central de Flagrantes.