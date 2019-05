DO NORTÃO NOTÍCIAS



A agência da Caixa Econômica de Colíder foi alvo de ladrões na madrugada deste domingo (5).

Dois caixas eletrônicos foram danificados, com explosivos.



Os criminosos não conseguiram chegar ao compartimento do dinheiro. Com a explosão dos caixas, o vidro da entrada da agência foi estilhaçado.



Uma equipe da Força Tática de Alta Floresta foi acionada, mas não há informações se conseguiu prender algum suspeito



Ainda não há informações do número de assaltantes.

As filmagens da agência e de câmeras internas deverão ser analisadas.