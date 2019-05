VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil de Sapezal (526 Km de Cuiabá) suspeita que as jovens encontradas mortas em uma lavoura de algodão, no final da semana passada, possam ter sido vítimas de um acerto de contas.

As garotas, ambas de 16 anos, estavam desaparecidas desde o dia 27 de abril e seus corpos foram encontrados na última sexta-feira (3) já em estado de decomposição. De acordo com o médico legista, uma delas estava grávida.

O delegado responsável pela investigação, Valmon Pereira, afirmou em entrevista ao MidiaNews que suspeita que as duas tenham ligação com facções criminosas.

“Trata-se de um caso complexo de lidar, já que as jovens participavam de uma facção criminosa, em que impera a lei do silêncio entre os integrantes”, afirmou Pereira.

De acordo com as investigações, as garotas já tinham diversas passagens Pela polícia, principalmente ligadas a tráfico de drogas, o que também poderia ser um dos motivos do homicídio.

Até a tarde desta segunda-feira (6), o delegado relatou que já ouviu três testemunhas que eram amigas das garotas, mas que ainda deve ouvir mais pessoas no decorrer da semana.