VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

Um homem de 44 anos foi detido depois de fazer ameaça à mulher e agredir o filho com uma cadeira na madrugada desta segunda-feira (6), no Bairro Altos da Glória, em Cuiabá.

A Polícia Militar foi acionada pela companheira do agressor.

Segundo relato da mulher, o acusado saiu de seu quarto e começou a ameaçá-la de morte. Logo depois seu filho chegou em casa e decidiu intervir ao presenciar a cena. O pai do jovem reagiu e jogou uma cadeira no filho, que revidou e acertou uma pedra na cabeça do pai, causando ferimento.

Quando a viatura chegou à casa da família o adolescente já não estava no local. A polícia levou o suspeito até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro para receber atendimento médico. Depois de liberados, a vítima e o homem foram para a Central de Flagrantes.

De acordo com a vítima, essa não é a primeira vez que ela registra boletim de ocorrência contra o parceiro.