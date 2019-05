JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um vendedor identificado como Rafael Fabricio de Castro, de 32 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (7) dentro de um prostíbulo, em Nobres (a 146 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 1h30.

Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, Rafael já tinha sido socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade. Ele foi atingido com um tiro no pescoço e outro no tórax, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Segundo as mulheres que trabalham no estabelecimento, elas não conheciam a vítima e disseram que chegaram em Nobres há poucos dias.

Um amigo que acompanhava Rafael contou que ele havia discutido com um homem que estava no lado de dentro do balcão de atendimento do prostíbulo. Em determinado momento, o suspeito teria sacado a arma e atirado contra a vítima. Em seguida, o atirador fugiu do local.

A Polícia Militar fez rondas em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.