DA REDAÇÃO



Um homem - identificado como A.S.M., de 48 anos - foi autuado em flagrante pela Polícia Civil após invadir e efetuar disparos na Prefeitura de Barão de Melgaço (a 110 km de Cuiabá), na manhã da última terça-feira (7).

O homem, que é cadeirante, foi detido e vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser baleado após ameaçar a Polícia Militar.

Detido, o suspeito foi encaminhado para o Pronto Socorro de Várzea Grande, onde segue internado.

De acordo com a Polícia Civil de Santo Antônio do Leverger (a 35 km da Capital), A.S.M. invadiu a prefeitura portando uma garrucha calibre 44 e uma faca.

Segundo a polícia, o suspeito entrou na recepção da prefeitura e passou a fazer ameaças aos funcionários e outras pessoas que estavam no local. Assustadas, as pessoas passaram a correr para desocupar o recinto, enquanto o homem efetuava disparos nas dependências.

Uma guarnição da Polícia Militar de Barão de Melgaço foi acionada e, no local, encontrou o suspeito sentado no chão com a arma de fogo em uma das mãos e uma faca na outra.

O policial começou a verbalizar dando ordem para o suspeito largar a arma, porém, ele muito exaltado não obedecia às ordens e passou a fazer ameaças contra os policiais.

Após várias tentativas para conter o suspeito, um dos militares efetuou um disparo que acertou o tornozelo direito do suspeito, e somente após isso a guarnição conseguiu desarmá-lo e fazer sua prisão.

Não houve outras pessoas feridas. O preso foi encaminhado ao hospital para atendimentos médicos e, somente após receber alta médica, será interrogado para se descobrir as motivações que o levaram a realizar ameaças na Prefeitura.