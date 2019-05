DA REDAÇÃO



Dois suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida no roubo de um frigorífico foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (08), durante trabalho investigativo da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).

O assalto, segundo a Polícia Civil, foi planejado por um funcionário, que tinha o objetivo de roubar o pagamento do mês e o valioso cálculo biliar bovino, conhecido como pedra do fel, cujo grama é avaliado em mais de R$ 200. Para se ter uma ideia, a grama do ouro nesta quinta está avaliada em R$ 162.

A chamada pedra do fel é exportada para países asiáticos, onde é empregada na indústria farmacêutica.

O funcionário da empresa, M.V.L.R., de 22 anos, e seu comparsa, L.H.F.F., 24, foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa armada. Um terceiro suspeito também foi identificado e está foragido.

Os suspeitos foram identificados pela equipe da Derf-VG como envolvidos no roubo do frigorífico, ocorrido na noite de segunda-feira (06), no Bairro Souza Lima, em Várzea Grande. Na ocasião, cinco homens armados invadiram o estabelecimento e, após renderem os funcionários, pegaram diversos objetos da empresa e das vítimas.

Assim que foram acionados do roubo, os policiais da Derf-VG iniciaram as diligências conseguindo identificar os autores do crime. Segundo as investigações, M.V.L.R., por ser funcionário da empresa, tinha informações privilegiadas sobre a rotina, funcionamento e segurança do local .

De acordo com a delegada Elaine Fernandes da Silva, no dia do crime, os funcionários localizaram em um dos cortes o cálculo biliar bovino. M.V.L.R., por atuar no abate do gado, tinha essa informação.

Durante a ação, os criminosos foram extremamente violentos, agindo com ameaças e chegando a agredir as vítimas com coronhadas na cabeça.

Acreditando que a pedra ainda estava no local, ao entrarem no estabelecimento, os assaltantes exigiram o cofre e a “pedra”, demonstrando que tinham conhecimento do que acontecia na empresa.

“Além do pagamento, os criminosos queriam roubar a pedra que foi encontrada naquele dia. A pedra do calculo biliar bovino tem o valor econômico altíssimo, sendo usada na fabricação de medicamentos e muito valorizada no oriente médio”, disse a delegada.

Na manhã seguinte, M.V.R.L. faltou ao trabalho, fato que levantou suspeitas, uma vez que o suspeito não compareceu nem mesmo para receber o pagamento.

Dando continuidade as diligências, os investigadores foram até a casa do suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, porém acabou detido.

Em análise no aparelho celular do investigado, foi verificado que ele apagou todas as conversas por mensagens, porém havia uma chamada de vídeo para seu comparsa. Com a informação de que L.H.F.F. estava em uma residência em Cuiabá, os policiais foram até o endereço, onde realizaram a sua prisão.

Durante a abordagem o suspeito também tentou fugir porém foi detido pelos policiais. No celular dele foram encontradas várias conversas com o terceiro comparsa (já identificado), que com detalhes sobre o roubo e que sobre a ação da Polícia.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos a Derf-VG, onde após serem interrogados foi lavrado o flagrante. As investigações estão em andamento para identificar e prender os demais envolvidos no crime.