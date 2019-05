Homem foi preso no Bairro Jardim Europa, em Cuiabá

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (10) um homem acusado de comercializar drogas dento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e em colégios particulares de Cuiabá.

A prisão foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes.

I.S.V., de 26 anos, foi detido na casa dele, no Bairro Jardim Europa, na Capital.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência à prisão e lesão corporal.

Em poder do suspeito foram apreendidas porções de maconha e de cocaína, prontas para venda, comprimidos de LSD, dinheiro, um veículo e outros materiais utilizados no tráfico.

A prisão aconteceu quando policiais da DRE investigavam o tráfico de droga na região do Coxipó, nas proximidades das unidades de ensino, e conseguiram identificar o suspeito como responsável por fornecer entorpecentes para os estudantes.

Conforme apurado, I.S.V. usava um Onix vermelho para fazer entrega da droga, que era pedida por telefone. O preso também é investigado por vender as substâncias ilícitas dentro do campus da UFMT na Capital, ficando no refeitório e outras partes da Instituição.

Ele deve ser ouvido ainda hoje pelo delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato, e posteriormente encaminhado para a cadeia.