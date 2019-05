JAD LARANJEIRA, VITÓRIA GOMES E BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um tiroteio dentro do supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, causou pânico na tarde desta sexta-feira (10).

Os tiros começaram por volta das 14h40. Bandidos armados tentaram roubar um carro-forte no local. Houve troca de tiros com vigilantes, deixando duas pessoas mortas e uma ferida.

Até às 16h, Polícia Militar ainda não havia identificado os mortos e feridos, mas confirmou que todos são asssaltantes.

Um jornalista que estava no estabelecimento relatou que os tiros começaram próximo do setor de hortifruti e onde ficam os caixas eletrônicos.

“Os tiros começaram, as pessoas começaram a correr, outras deitaram no chão. Não sei quem atirou, eu estou aqui e estava todo mundo correndo”, contou, em áudio enviado por aplicativo de mensagem.

Alair Ribeiro/MidiaNews Assalto aconteceu no início da tarde de hoje (10)

De acordo com ele, os funcionários abriram as portas da área de carga e descarga do Atacadão para que as pessoas pudessem sair.

Um vídeo gravado pelo mesmo jornalista mostra os clientes deixando a área interna do mercado após os tiros.

Troca de tiros

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam armados com fuzis e trocaram tiros com os seguranças do carro-forte, quando eles chegavam no local.

Segundo um policial que estava no supermercado, um dos criminosos estava usando colete à prova de balas e começou a atirar. Ele chegou de fazer uma mulher refém, mas ela conseguiu fugir em seguida.

No momento da troca de tiros, dois assaltantes estavam dentro de um HB 20 cinza. E o terceiro morreu dentro do supermercado.

Há a informação de que um quarto assaltante foi preso pela PM.

Veja o vídeo: