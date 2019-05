DOUGLAS TRIELLI E VITÓRIA GOMES

A Polícia Civil monitorava os três assaltantes que tentaram roubar, na tarde desta sexta-feira (10), um carro-forte no supermercado Atacadão, em Cuiabá.

A informação é do chefe da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil (GCCO), delegado Flávio Henrique Stringueta.

Os policiais faziam tocaia no supermercado, monitorando o trio, já que possuiam informações de que haveria a tentativa de roubo.

Stringuetta falou sobre o saldo do assalto: “Por enquanto, são dois mortos e um ferido. O motorista do carro foi levado para o hospital. Estava agonizando. Então, são dois mortos e um no hospital”, disse ele ao conversar com a imprensa, que estava no local.

O delegado disse que nenhum cliente ou funcionário do supermercado foi baleado.

“Nenhum civil ferido. A operação foi cirúrgica. Não existia nem possibilidade de sair alguém ferido”, resumiu.

O início do tiroteio gerou pânico em muitos clientes; várias pessoas se refugiaram no setor de estoque do supermercado. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e a Politec foram acionadas para perícia de local de crime e liberação dos corpos.

