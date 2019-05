VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil ainda faz buscas por dois homens que estariam envolvidos na tentativa de roubo a malotes de abastecimento dos caixas eletrônicos no Supermercardo Atacadão, na tarde desta sexta-feira (10).

A tentativa de assalto aconteceu na tarde desta sexta-feira (10). Houve troca de tiros e três bandidos foram mortos.

Eles foram identificados como Luciaquino Quirino Serra de Paula, 37 anos, Fábio Aparecido da Costa, 26 anos, e Dauan Félix da Silva, que não teve a idade informada.

Conforme a Polícia Civil, ao constatar que haviam mais bandidos envolvidos na ação, varreduras foram realizadas no estabelecimento, mas eles já haviam fugido pelos fundos do supermercado, mesmo local por onde vários clientes e funcionários escaparam.

O Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPaer) foi acionado e sobrevoou a região, mas não localizou os suspeitos.

Relembre o caso:

O tiroteio dentro do Supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, ocorreu por volta das 14h40. Bandidos armados tentaram roubar um carro-forte no local.

Os bandidos trocaram tiros com vigilantes e policiais civis, que já monitoravam o grupo e se encontravam dentro do estabelecimento.

Segundo a assessoria do supermercado, nenhum funcionário ou cliente ficou ferido.

Leia mais sobre o assunto:

Bandidos tentam roubar carro-forte e trocam tiros no Atacadão

Veja fotos do tiroteio que deixou três mortos no Atacadão

Bandido agarra mulher, mas leva tiro de calibre 12 nas costas

Polícia monitorava bando; operação foi cirúrgica, diz delegado

"Achei que ia morrer", diz funcionária que presenciou tiroteio