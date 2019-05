VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

Um idoso de 67 anos foi feito de refém por dois adolescentes, de 15 e 16 anos, após roubarem sua caminhonete. O crime ocorreu na última sexta-feira (10), na Zona Rural de Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o senhor e sua esposa estavam deitados quando os suspeitos entraram em sua casa com uma arma de fogo em mãos e dominaram sua neta. Em seguida, os adolescentes amarraram as vítimas enquanto faziam ameaças.

Os assaltantes tentaram fugir logo após roubar aparelhos eletrônicos e dinheiro, mas não conseguiram. Então eles retornaram à residência e levaram o senhor de idade como refém para dirigir a caminhonete.

A esposa da vítima conseguiu se soltar após a saída dos bandidos e chamou a polícia.

Os policiais seguiram para o local e cruzaram com a caminhonete no caminho. Eles deram a volta e começaram a acompanhar o carro avistando o suspeito, que apontava uma arma para a cabeça do idoso.

Em seguida, os bandidos dispararam contra a viatura causando reação dos policiais que atiraram de volta, acertando o pneu traseiro da caminhonete.

No entanto, os suspeitos só pararam quando equipes da Rotam, Bope, 3°BPM, 10°BPM e CIOPAER fizeram um bloqueio na estrada, altura do km 8 MT 251.

Os adolescentes saíram da caminhonete e fugiram a pé. Eles ofereceram resistência, mas foram detidos e levados para Central de Flagrantes.

Junto com os bandidos, a polícia apreendeu uma espingarda de cano cerrado calibre 32 e recuperou a quantia de R$ 274, alé, da caminhonete Amarok.

De acordo com a vítima, havia um veiculo bege dando apoio para a fuga dos adolescentes.