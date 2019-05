Vigia estava armada, mas não efetuou disparos no momento do tiroteio (detalhe)

A segurança do carro-forte que sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (10), no Supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, pode estar envolvida no plano criminoso que terminou com a morte de três dos ladrões.

De acordo com o chefe da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil (GCCO), delegado Flávio Henrique Stringueta, a polícia apura se ela teve participação no crime.

“Não suspeitamos de envolvimento dos funcionários do Atacadão. Mas a vigilante do carro-forte pode estar envolvida. Tem diferença entre convicção e certeza. Por isso, ela ainda não foi presa”, explicou Stringueta.

A suspeita é de que a mulher tenha passado informações importantes sobre a rota e horários do carro-forte no estabelecimento nessa sexta-feira (10).

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do supermercado, é possível ver o momento em que um dos assaltantes “abraça” a vigilante, levando a mulher ao chão (veja no final da matéria).

A vigia estava armada, mas não efetuou disparos no momento. À polícia, a mulher teria informado que a arma falhou.

As imagens do circuito de segurança também mostram quando o assaltante é baleado pelas costas por outro segurança da empresa responsável pelo carro-forte. Ele morreu no local.

Entenda o caso

De acordo com o delegado, dois homens também suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto conseguiram fugir no momento da troca de tiros.

Eles ainda não foram identificados ou localizados pela polícia.

Conforme a Polícia Militar, os criminosos estavam armados com uma metralhadora MT40 e uma pistola ponto 40, que eram roubados da polícia.

Segundo um policial que estava no supermercado, um dos criminosos estava usando colete à prova de balas e começou a atirar.

No momento da troca de tiros, dois assaltantes morreram dentro de um HB 20 cinza. O terceiro bandido morreu dentro do supermercado.

