Um dos suspeitos aparece fugindo com uma submetralhadora nas mãos

VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

Vídeos das câmeras de segurança do Supermercado Atacadão flagraram o momento exato em que dois bandidos fogem pela parte de trás do estabelecimento, durante o tiroteio que aconteceu no local nesta sexta-feira (10).

As imagens mostram que um deles, de camisa branca, carrega uma submetralhadora.

O vídeo mostra vários clientes e funcionários em pânico, correndo para tentar fugir do tiroteio entre bandidos que tentavam roubar um carro-forte, vigias e policias civis.

Primeiro, é possível ver um dos suspeitos, que usava uma camisa rosa e também portava uma arma. Logo em seguida, o outro assaltante deixa o local.

Eles ainda não foram identificados e localizados pela Polícia Civil.

Outros três bandidos foram baleados e morreram no confronto.

Relembre o caso

O tiroteio dentro do Supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, ocorreu por volta das 14h40. Bandidos armados tentaram roubar um carro-forte no local.

Os bandidos trocaram tiros com vigilantes e policiais civis, que já monitoravam o grupo e se encontravam dentro do estabelecimento.

Segundo a assessoria do supermercado, nenhum funcionário ou cliente ficou ferido.

Veja o vídeo:

