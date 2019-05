DA REDAÇÃO



Um dos autores de um roubo ocorrido em Cuiabá foi preso pela Polícia Civil, durante diligências ininterruptas realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (DERF).

A prisão ocorreu na quinta-feira (9), horas após o roubo praticado em uma residência no bairro Jardim Ubatã.

A. F. B. A., 32, foi preso em flagrante pelo crime de roubo majorado. Com ele os policiais civis recuperaram partes dos objetos levados no roubo em investigação.

O crime aconteceu no início da manhã de quinta-feira (9). Dois homens armados invadiram uma residência, renderam as vítimas que a todo momento eram ameaçadas. Os suspeitos subtraíam vários objetos da casa e pertences dos moradores.

Uma equipe operacional da DERF iniciou os trabalhos de apuração no local do crime e com por meio de técnicas chegou a um dos envolvidos, A. F. B. A., de 32 anos, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou resistir à abordagem, porém, foi contido. Ele confessou a autoria do assalto cometido junto com seu comparsa, bem como revelou que os objetivos roubados foram divididos entre os dois.

O preso informou também que sempre esperava a bateria da tornozeleira acabar para cometer os crimes, com intuito de dificultar o trabalho da polícia.

Ato contínuo os investigadores foram até uma residência no bairro São Simão, onde o suspeito havia escondido parte dos produtos levados. No local foi encontrada uma bolsa preta reconhecida pela vítima. Documentos pessoais das vítimas foram encontrados jogados em um matagal nas proximidades.

A. F. B. A. foi conduzido para DERF Cuiabá, interrogado e autuado em flagrante por roubo majorado. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado para audiência de custódia no Fórum, ficando à disposição da Justiça.

As diligências continuam com objetivo de prender o segundo envolvido no roubo. As investigações são presididas pela equipe do delegado José Ricardo Garcia Bruno.