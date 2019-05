DA REDAÇÃO



A Polícia Militar deflagrou por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel – ROTAM, a Operação “ Choque de Ordem”, entre a noite de sexta-feira (10.05) e a madrugada de sábado (11.05), nos bairros Santa Rosa, Ribeirão do Lipa, Novo Colorado, Parque Cuiabá, Dom Aquino, Pedra 90, Morada da Serra, Santa Izabel, em Cuiabá.

Sete pessoas foram encaminhadas à delegacia. Drogas, veículos e outros produtos de origem duvidosa foram apreendidos na ação policial que combate crimes de tráfico de drogas, roubo, e perturbação do sossego.

A polícia recebeu denúncias de que uma festa tipo rave, chamada de “resenha das irmãs silva” estava sendo realizada em uma residência na Rua Portugal, no bairro Santa Rosa, e contava com 800 convidados, em sua maioria, menores de idade que faziam uso ilícito de drogas e bebidas alcoólicas.

Durante a abordagem, alguns participantes tentaram fugir do local, mas acabaram sendo contidos pelos policiais para averiguação. Foram constatados alguns vestígios de maconha esfarelada em torno da piscina e no salão de festas da casa.



A polícia apreendeu uma garrafa pet com a substância conhecida por “lolo”, duas garrafas de whisky e uma porção de maconha na bolsa de uma das menores. Foram apreendidas as suspeitas R.R.S(19) e K.L.S(21), e as menores de idade A.V.S.P(17) e E.N.G (16). Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Um homem foi detido com duas maletas contendo duas armas de Airsoft no banco de trás do carro, no bairro Parque Atalaia. Policiais da Rotam chegaram até o suspeito L.R.O.C.(31) depois de receberem denuncias de que três indivíduos estariam armados em um carro, com o intuito de praticar crimes de roubo na região.

No carro do suspeito, que corresponde as características repassadas à polícia, foram apreendidas duas maletas com duas pistolas Airsoft, dois carregadores, duas armações de pistola do mesmo modelo e dois carregadores aparentando ser de fuzil de Airsoft.

Os suspeitos D.G.O.(22) e D.E.M.M.(24) foram presos por crime de receptação de veículos. O casal foi detido após uma abordagem da Rotam em uma tabacaria no bairro Grande Terceiro. A motocicleta Yamaha Factor estava estacionada no local e foi averiguada que a moto havia sido furtada em novembro de 2018, na região do Jardim das Américas.

O casal disse à polícia que comprou a motocicleta por R$ 1 mil reais e que havia descoberto a pouco tempo que o veículo era furtado. O casal foi encaminhado à delegacia. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, um morador do bairro Tijucal.

A operação “ Choque de Ordem” contou com o apoio de policiais da Força Tática do 1° Comando Regional, do 1° Batalhão, Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário( RBTRAN), Regimento de Policiamento Montado( RPMon) bem como com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar e das secretarias do município de Cuiabá de Mobilidade Urbana e Ordem Pública, totalizando uma mobilização de cerca de 70 servidores públicos.