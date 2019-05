Um homem de 36 anos foi preso depois de atirar e matar um cachorro e um filhote na zona rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no sábado (11). Um terceiro cachorro também foi atingido, mas sobreviveu. Daniel Diogo Almeida foi levado para a delegacia para as providências cabíveis. O G1 tenta localizar a defesa dele.

Em seguida, o marido dela foi até a represa e disse que não queria que as crianças tomassem banho no local e começou a atira nos cães que estavam com as crianças.