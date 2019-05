DA REDAÇÃO



Duas passageiras de um ônibus foram presas com 65 kg de maconha, na noite de sábado (11), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande.

Os policiais abordaram o coletivo, que fazia a linha Cuiabá-Porto Velho (RO). Durante a fiscalização, o comportamento de duas passageiras chamou atenção dos agentes.

Ao verificarem Z. O. R., de 22 anos, e G. P. L, de 18 anos, que viajam lado a lado, as duas apresentavam informações contraditórias e alegaram não possuir bagagens despachadas.

No entanto, com elas foram encontrados seis tickets de bagagem e uma pequena porção de maconha. Nas bagagens, foram encontrados 85 tabletes de substância análoga à maconha.

As passageiras relataram que se associaram para viajar juntas ao Paraguai, onde compraram as drogas, e levariam a droga até Porto Velho, cidade em que comercializariam a substância.

As duas presas e o entorpecente apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Várzea Grande.