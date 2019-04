DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) usou nesta semana o exemplo do Rio de Janeiro, a cidade que mais recebe turistas no Brasil, para falar da dificuldade de viabilizar o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na Grande Cuiabá.

É que na capital fluminense o modal de transporte vive uma grave crise com risco constante de parar por falta de usuários e de repasses para o subsídio do modal.

“Temos visto estados como o Rio que adotou o VLT e corre o risco de parar porque a Prefeitura não está aguentando arcar com o subsídio e está faltando passageiro no VLT. Se no Rio falta passageiro, imagina aqui em Cuiabá”, comparou.

Em Mato Grosso, o Governo do Estado avalia que deverá desembolsar R$ 80 milhões ao ano para subsidiar o VLT.