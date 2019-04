O mercado de trabalho está sempre buscando profissionais e as entrevistas de emprego viraram rotina para a maioria dos 12 milhões de desempregados em nosso país. Como psicóloga e selecionadora, vejo que muitos dos “não” recebidos poderiam ser diminuídos se durante a entrevista o candidato tivesse um posicionamento diferente. Assim vamos passar 8dicas para melhorar seu desempenho nas entrevistas, aumentando as possibilidades de ser selecionado para as próximas etapas do processo seletivo.



Faça um currículo com os dados mais importantes como: nome, dados para contato, escolaridade e cursos extras importantes, últimas experiências profissionais, sempre com data de admissão, data de demissão, cargo e um breve relato das atividades desenvolvidas;



Mantenha o currículo no máximo em duas folhas, não há necessidade de ser mais extenso do que isso, afinal ele é o seu primeiro contato com o selecionador;



Prepare-se para a entrevista: pense em situações que você vivenciou dentro de outras empresas, que demonstram suas competências. As entrevistas estão cada vez mais focadas em capacidadescomportamentais, e pensar previamente nisso pode ser um diferencial.





Leve sua carteira de trabalho, ela é a maior comprovação das suas experiências, mas se você nunca teve assinatura, sem problemas, relate suas experiências sem registro;



Se perguntarem sua pretensão salarial, seja realista, você sabe o valor do seu conhecimento, de suas experiências e, principalmente, das suas contas;



Leve seus certificados, muitas empresas exigem a comprovação dos estudos;



Selecionadores costumam questionar sobre os pontos positivos e de melhoria dos candidatos, por isso pense nisso previamente;



Não tenha receio, fale a verdade sobre você, sua história e experiências, isso pode não só garantir sua admissão na empresa como também sua permanência nela ao longo dos anos. Tenho certeza que a última dica pode gerar em algumas pessoas o receio de não ser selecionado, mas ser sincero com suas capacidades e limitações faz como que o selecionador consiga avaliar melhor e encontrar uma oportunidade que realmente agregaráàempresa e a você enquanto profissional.



MARCELA VARGAS é psicóloga e especialista em RH.