Impressionante como o mundo está se parecendo com curva de rio. Tudo se embaraça por um tempo e se enrosca nas curvas dos rios. Aos poucos vai se desembaraçando até as próximas chuvas. Outros troncos e galhadas param de novo e tem-se o mesmo ambiente. Noutra época e com outras galhadas. O que não mudam são os embaraços de cada ano.

De tempos em tempo fica tão forte a galhada que o rio represa e acaba obrigado a alargar-se sozinho e criar novo curso. Surgem praias no lugar do antigo leito. Curvas desaparecem pra surgir em outros lugares. Mas o rio é sempre um canal natural de formação de galhadas.

Rios mais largos e de mais correnteza formam poucas curvas. Mas se formam, são poderosas curvas com poderosas galhadas que levam muito mais tempo pra se desfazerem. Rios largos não mudam as suas curvas. Ou rompem as galhadas, ou vazam pras margens. Aí os problemas são outros. Inundações imprevisíveis.

Ao longo dos séculos foram se acumulando galhadas e agora é hora de remover isso sob pena de um colapso ambiental-humano incalculável

O leitor deve estar se perguntado o porquê dessa conversa.

É que o mundo inteiro virou uma imensa curva de rio.

Ao longo dos séculos foram se acumulando galhadas e agora é hora de remover isso sob pena de um colapso ambiental-humano incalculável.

As tecnologias novas, as mudanças do comportamento das pessoas no mundo inteiro. As novas percepções da vida humana no planeta são apenas algumas das variáveis encalhadas na curva desse imenso rio.

Chamam-se a atenção as novas percepções espirituais que aos poucos mexem com a cabeça das pessoas não importando onde elas vivem e qual seja o seu grau civilizatório.

Concluo este artigo com mais dúvidas do que respostas. O rio vai se romper já e levará as galhadas de uma vez só. É o que nos assinalam os novos tempos produzidos por um antigo e ancestral amadurecimento da jornada humana no planeta.

Enfim, meras reflexões pra um fim de semana...!

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em Mato Grosso.