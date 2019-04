KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

O tempo parcialmente nublado e com chuvas isoladas deve permanecer durante o feriado prolongado. É o que diz a previsão do tempo do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais (Inpe).

Para a manhã desta sexta-feira Santa (19), é esperado tempo nublado. Já à tarde, há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas não serão nada amenas, pois a máxima prevista é de 34º C e a mínima, de 25º C.

No sábado (20), é esperada temperatura máxima de 33º C e mínima de 25º C. O tempo deve continuar nublado e a probabilidade de chuva é de 5%.

Já no domingo (21), o tempo deve permanecer igual à sábado. O céu continuará encoberto por nuvens, com pouca chance de pancadas de chuva.

Quem decidir "fugir" para Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá) para curtir o feriado também deve encontrar tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Para os três dias de feriado, a mínima deve ficar na casa dos 20º C e a máxima deverá ser de 29º C.