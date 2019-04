Durante a Páscoa, os chocolates tomam conta das prateleiras dos supermercados e dos lares brasileiros. Como o consumo deste doce aumenta nesta época do ano, o Mato Grosso Saúde orienta sobre as melhores formas de consumir o alimento e ainda aproveitar os benefícios provenientes do cacau.

A nutróloga credenciado do Plano, Ana Flávia Von Eicheendorff, lembra que o chocolate, quando consumido de forma moderada, auxilia o organismo na prevenção dos problemas cardiovasculares.

“O cacau é uma fonte rica de flavonóides, substância que, além de ser antioxidante, ajuda no controle da pressão arterial, reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom”, explicou.

Atualmente, há uma grande variedade de chocolates, para atender os gostos de todo o público. Desde os ao leite, passando pelos amargos, brancos, diets, funcionais e proteicos. A médica orienta que quanto maior o teor de cacau do produto, maior é a concentração dos flavonóides.

“Essa substância é encontrada em maios quantidade nos chocolates amargos, com mais de 50% de teor de cacau, que são os mais indicados”.

Embora tenha seus benefícios, o consumo de chocolate deve ser moderado, por conta dos outros ingredientes que acompanham sua preparação, como açúcar e gordura.

“É importante conscientizar quanto a moderação no consumo. O açúcar em grande quantidades pode prejudicar nosso corpo. Portanto, o indicado é consumir no máximo 40 gramas por dia”.

Já no caso do chocolate branco, a nutróloga informa que o produto não contém cacau, e por sua vez nenhuma substância que agregue valor nutricional ao organismo. O produto é constituído basicamente por açúcar e gordura.

Ana Flávia Von Eicheendorff é nutróloga e atende os beneficiários do Mato Grosso Saúde na Clínica Madre Vida.