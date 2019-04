DA REDAÇÃO



Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 1.896,9 quilos de pescado irregular em Primavera do Leste. A operação foi realizada em parceria com a 2° Companhia Ambiental Sul de Rondonópolis e a Guarnição da Policia Militar (PM) de Primavera do Leste. Durante a operação também foi aplicada multa de R$ 48 mil.

A captura dos pescados foi realizada na quinta-feira (18) em dois supermercados do município. Os peixes apreendidos são espécies de tambacu e pintado real, e os proprietários não portavam a Guia de Trânsito Animal (GTA) e/ou comprovação de origem, documentação necessária para transportar animais no Brasil, entrando em desacordo com o decreto federal 6.514, artigo 35 e com a lei estadual 10.486, artigo 34.

As guias são importantes para comprovação das condições sanitárias da produção e despesca do peixe, assegurando a saúde humana e preservação do meio ambiente.

O pescado apreendido foi analisado pelo médico veterinário da Vigilância Sanitária do Município Rondonópolis para avriguação da sanidade dos peixes.

Após a comprovação de que o pescado estava apto para o consumo humano, os peixes foram doados para a seguintes instituições: Associação de Recuperação de Dependentes Químicos e Etílicos Casa Peniel, Casa de Apoio Amor em Ação, Comunidade Terapêutica Nascendo em Cristo, Centro de Reabilitação Louis Braille, Comunidade Terapêutica Casa do Oleiro, Casa do Adolescente Sagrada Família, Casa Bom Samaritano e parte do pescado foi depositada na Vigilância Sanitária de Primavera do Leste.